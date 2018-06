Deel dit artikel:











Moordverdachte Leiden doorbreekt zwijgen Maarten O | Foto: Facebook

LEIDEN - Moordverdachte Maarten O. (46) heeft kortgeleden een verklaring afgelegd over de moord op Tomas Kierat. Dat bleek donderdagochtend tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank in Den Haag. O. wordt ervan verdacht dat hij op 24 september 2017 in zijn huis de 38-jarige Pool heeft vermoord. Tot nu toe zweeg O. voornamelijk over de moord.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

Volgens de officier van justitie legde hij op 14 mei een 'aanvullende verklaring' af. Wat O. precies verklaard heeft werd niet duidelijk. Hij en zijn advocaat waren beiden niet aanwezig op de zitting. De advocaat had volgens de rechter verstek laten gaan omdat hij geen verdere onderzoekswensen had. Het onderzoek in de zaak is bijna afgerond. Aan het 504 pagina tellende dossier moet nog wel een rapport worden toegevoegd van het Pieter Baan Centrum. O. is daar onderzocht.

Volgende zitting De volgende zitting in deze zaak staat gepland op 23 augustus. Het gaat opnieuw om een voorbereidende zitting. Op de zitting die daarna volgt zal de zaak waarschijnlijk inhoudelijk behandeld gaan worden. Dan zal het Openbaar Ministerie ook met een strafeis komen. LEES OOK:

