Trio aangehouden voor dumpen 'drugsafval' in natuurgebied

REGIO - Dankzij alerte getuigen zijn op de A28 bij Staphorst drie mannen aangehouden voor het dumpen van 'drugsafval'. De twee Zoetermeerders (25 en 26 jaar) en een 33-jarige Hagenaar dumpten woensdagavond de vaten in een natuurgebied in Drenthe. Het trio wordt deze donderdag ondervraagd.

De getuigen wandelden in het natuurgebied toen ze een kleine vrachtwagen zagen rijden. De drie inzittenden stapten uit en lieten meerdere vaten achter in het natuurgebied. De getuigen waarschuwden hierop de politie.

Een motoragent zag de vrachtwagen op de A28 rijden en gaf deze een stopteken. De bestuurder stapte plotseling uit en rende weg richting de weilanden. In de vrachtwagen zaten twee Zoetermeerders. Het duo werd aangehouden.



Zat er drugsafval in de vaten?

Na een zoekactie met een politiehond werd niet veel later ook de Hagenaar aangehouden. De politie onderzoekt of er daadwerkelijk drugsafval in de vaten zat.