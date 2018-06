SP in Tweede Kamer stelt vragen over ziekteverzuim gevangenis Alphen

DEN HAAG - De Tweede Kamerfractie van de SP maakt zich zorgen over de situatie in de gevangenis in Alphen aan den Rijn. Kamerlid Michiel van Nispen heeft vragen gesteld aan minister Sander Dekker van Rechtsbescherming. Van Nispen wil weten of Dekker op de hoogte is van de 'zorgwekkende signalen.'

Het ziekteverzuim in de gevangenis in Alphen aan den Rijn is zo hoog, dat personeel zich onveilig voelt. 10 procent van de medewerkers zit ziek thuis. SP-kamerlid Van Nispen wil van de minister weten hoe het kan dat het ziekteverzuim zo hoog is.

Bewaarders lopen met te weinig gekwalificeerd personeel op een afdeling. De gaten in het rooster worden gevuld met de inhuur van beveiligers die niet opgeleid zijn om in de gevangenis te werken. 'Vindt u dit een wenselijk ontwikkeling?', vraagt Van Nispen aan de minister.



Minister beloofde verbeteringen

De SP wil verder weten wanneer het gevangenispersoneel iets gaat merken van de door de minister beloofde verbeteringen, In november vorig jaar maakten de vakbonden en de minister afspraken over investeringen in het gevangeniswezen. In het convenant staat dat de werkdruk omlaag moet en de veiligheid moet verbeteren.

Van Nispen vraagt tot slot of de minister bereid is om fors te investeren in meer gevangenispersoneel. De minister moet de kamervragen officieel binnen drie weken beantwoorden.

LEES OOK: