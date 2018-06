Liefdeskuren op Scheveningen: 'voor wie de zee wil horen zingen'

DEN HAAG - Romantisch schommelen op een grote bank die uitkijt op de zee of relaxed liggen in een hangmat op het strand terwijl je luistert naar Liefdeskuren, een mooi verhaal over de klassiek componist Felix Mendelssohn. Het is één van de dingen die je kunt doen tijdens het Festival Classique op Scheveningen.

Donderdag begon de twaalfde editie van het muzikale festival. Sinds 2006 probeert het festival op een brede manier zo veel mogelijk mensen met klassieke muziek in contact te brengen.

Liefdeskuren is een audioverhaal over zee, de liefde, muziek en het leven. Het verhaal is gebaseerd op een historisch gegeven: de Duitse componist Mendelssohn die in 1836 in Scheveningen verbleef om te kuren.



Audioverhaal

Aanvankelijk vond Mendelssohn Scheveningen maar saai. Maar uiteindelijk vond hij toch de inspiratie om nieuwe muziek te schrijven, te besluiten zijn Cécile te trouwen en bovenal genas hij van zijn hoest.

Schrijfster Marente de Moor schreef op verzoek van regisseur Ingrid van Frankenhuyzen twee verhalen: één voor volwassenen en één voor kinderen. De audiotour is beschikbaar in drie talen. De speciale audiotour is samengesteld door Oh Die Zee in Den Haag.

