Komende twee seizoenen geen promotie vanuit tweede divisie

DEN HAAG - Op de buitengewone bondsvergadering van de KNVB is besloten dat er de komende twee jaar nog geen promotie- en degradatieregeling is tussen eerste en tweede divisie. Ook werd besloten dat alle beloftenelftallen van profclubs komend seizoen alleen nog maar spelers mogen hebben die jonger zijn dan 24 jaar.

Dit houdt in dat bij een eventueel kampioenschap van Rijnsburgse Boys, Katwijk, VVSB of wellicht Scheveningen in de tweede divisie, geen promotie naar een hoger niveau mogelijk is. Technisch manager van VV Katwijk Cees Bruinink vindt dat niet erg: 'Ik hoop dat Scheveningen promoveert en volgend seizoen Lisse en al die andere regioclubs ook naar de tweede divisie gaan, dan is de tweede divisie mooier dan de eerste divisie. Dat spreekt de mensen veel meer aan.'

'De zaterdag is heilig', gaat Bruinink verder. 'De mensen hebben heel de week gewerkt en willen op zaterdag naar voetbal. Dat is een belangrijk punt voor ons. Er was te veel verdeeldheid en onduidelijkheid. Ik sta dan ook niet te kijken van dit besluit.'



Maximaal tien beloftenteams in de voetbalpiramide

Vanaf het seizoen 2019/2020 wordt er gestreefd naar twee beloftenteams in de tweede divisie, twee in de derde divisie zaterdag en twee in de derde divisie zondag. Daaronder moeten de jong elftallen in een eigen competitie spelen. In de eerste divisie wil de KNVB ruimte maken voor vier beloftenelftallen.

Voor het komende seizoen geldt ook dat spelers van achttien, negentien en twintig jaar niet meer in de beloftenploeg van hun profclub mogen uitkomen als ze achttien duels in het eerste elftal hebben gespeeld. Voor spelers van 21 en 22 jaar is dat limiet op zeven basisplaatsen vastgesteld.

Voor doelmannen wordt een uitzondering gemaakt. Als zij in het seizoen 21 of 22 jaar worden, mogen ze achttien keer uitkomen in bindende wedstrijden van het eerste elftal. Daarna mogen ze niet meer uitkomen in het beloftenteam. De KNVB wil voor het seizoen 2019-2020 een lijst opstellen van voetballers die sowieso niet in het tweede elftal van hun profclub mogen uitkomen.



Geen promotie voor Katwijk dit seizoen

Voor afgelopen seizoen werd ook al besloten dat de kampioen van de tweede divisie niet mocht promoveren. Daarom speelt Katwijk komend seizoen weer op hetzelfde niveau. Vanuit de derde divisie is promotie wel verplicht.

