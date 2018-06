Ganzen rondom luchthavens: vergassen of niet?

DEN HAAG - Wat moet er gebeuren met ganzen rondom vliegvelden? Mogen die worden vergast, of niet? Bij de Raad van State stonden donderdag voor- en tegenstanders recht tegenover elkaar. Inzet is het gevaar dat ganzen voor het vliegverkeer vormen. De provincie Zuid-Holland en de luchthavens Schiphol en Rotterdam-The Hague zien een groot gevaar in de vogels.

De provincie en luchthavens willen dat eind juni, onder meer in de Geerplas bij Nieuwkoop en ten noorden van Rotterdam, enkele duizenden ganzen worden gevangen en vergast om de kans op aanvaringen met vliegtuigen terug te dringen. Daarom vroegen ze tijdens een spoedprocedure om onmiddellijke opheffing van het eerder ingestelde verbod op het vergassen dat door de Haagse rechtbank werd opgelegd.

Volgens tegenstanders van het vergassen, natuurorganisaties Faunabescherming en Dierenradar, heeft het opdrijven van honderden ganzen en het vergassen in containers geen enkel effect op het aantal botsingen tussen vogels met dalende of stijgende vliegtuigen.



Verjagen of vergassen?

De partijen stonden tijdens de rechtszaak in Den Haag diametraal tegen over elkaar. Faunabescherming haalde tal van onderzoeken aan waaruit blijkt dat het bijeendrijven, vangen en vergassen met CO2 geen enkel meetbaar effect op de veiligheid van de luchtvaart heeft.

Het enige wat volgens de natuurorganisaties echt helpt om populaties dichtbij de luchthavens duurzaam om laag te brengen, is ervoor zorgen dat rond de luchthavens niets te vreten valt voor ganzen. Verder zou het op de luchthavens verjagen van ganzen veel meer zoden aan dijk zetten.



Voedselgewassen op grotere afstand

Volgens Faunabescherming worden er rondom de luchthavens, zoals in de Haarlemmermeer, met subsidies, juist voor ganzen zeer aantrekkelijke landbouwproducten, zoals graan en bieten, geteeld. De tegenstanders wezen tijdens de spoedprocedure op de aanpak in New York.

Daar worden op grotere afstand van JFK Airport voor ganzen aantrekkelijke voedselgewassen gekweekt en nabij de luchthaven niets. Er komen nauwelijks botsingen meer voor. Dat is het enige wat echt duurzaam helpt, aldus een deskundige van Stichting Dierenradar.



Afmaken van ganzen

Toch vinden de provincie Zuid-Holland en de luchthavens dat dat voor de korte termijn geen oplossing biedt. Zij denken dat het afmaken van duizenden ganzen wel helpt. En het zou diervriendelijker zijn dan bejagen of eieren rapen, dat ook nog eens minder effectief zou zijn.

De tegenstanders vinden het bijeendrijven en vergassen in de ruiperiode, wanneer de dieren niet kunnen wegvliegen, juist buitengewoon dieronvriendelijk.



'Aantal ganzen rijst de pan uit'

In 2016 mochten de ganzen ook niet worden gevangen en vergast. Toen is volgens de provincie de ganzenpopulatie met 20 procent explosief gestegen. 'Als er niets wordt gedaan, rijst het aantal ganzen de pan uit en zou de kans op botsingen met vliegtuigen enorm toenemen’, aldus de raadsvrouw van Zuid-Holland. ‘En inderdaad, het doden van duizenden ganzen in Zuid-Holland is onomkeerbaar, maar een vliegtuigongeluk is dat ook.’

De woordvoerder van Dierenradar haalde andere onderzoek aan waaruit blijkt dat in 2016, het enige jaar waarin niet werd vergast, het aantal ganzen juist flink is gedaald en in 2017, toen het vergassen weer wel mocht, juist weer flink is gestegen. Bovendien is er op Rotterdam-The Hague al jaren geen botsing geweest. ‘En je kunt het aantal botsingen toch niet lager dan nul maken.’ Kortom, het zou niks uitmaken volgens Dierenradar.

De Raad van State doet vrijdag uitspraak over de Zuid-Hollandse ganzen.

LEES OOK: 'Ganzen vergassen doet denken aan Tweede Wereldoorlog', ophef na uitspraak 50PLUS-fractievoorzitter