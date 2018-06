Dinsdag 12 juni in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 12 juni ziet u de volgende zaken:

- Op het Kamille-Erf in Pijnacker is een man met geweld beroofd door drie mannen. Er zijn bewakingsbeelden van de verdachten.

- De politie toont sieraden die zijn aangetroffen bij aangehouden verdachten en is op zoek naar de eigenaren daarvan.

- Duidelijke beelden van twee mannen die scooterspiegels stelen.

- Tijdens zijn werk wordt de portemonnee van een 19-jarige man gestolen. Daarmee wordt later contactloos betaald en de verdachte is gefilmd.

- De 47-jarige Wilma van der Steen uit Den Haag is al ruim een maand vermist. Haar familie en de politie maken zich zorgen om haar.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.