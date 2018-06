Rijnsburgse vrouw beschuldigd van steken echtgenoot

RIJNSBURG - Een 58-jarige vrouw uit Rijnsburg die haar man in zijn borst stak heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) lang genoeg vastgezeten. De officier van justitie eiste donderdag, naast de 3,5 maand cel die ze in voorarrest heeft gezeten, een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. Die hoeft ze niet uit te zitten als ze zich laat behandelen voor haar alcoholverslaving en impulsieve buien.

De verdachte zelf ziet daar niets in: 'Geef mij nou maar een straf, dan ben ik er vanaf', zei ze donderdagmiddag in de Haagse rechtbank. Met veel tegenzin vertelde de vrouw uit Rijnsburg donderdag over de gebeurtenissen in hun woning begin dit jaar. 'Het gaat nu weer super tussen ons. Wat is dan het belang van de zaak?'

Op zaterdag 20 januari kreeg de vrouw ruzie met haar man, nadat hij vertelde dat hij haar wilde verlaten. Ook zou hij gezegd hebben dat hij een prostituee had bezocht. 'Dat was echt een klap in mijn gezicht', aldus de vrouw. 'U weet niet hoe erg dat is voor een vrouw. Ik ben heel netjes opgevoed.'



Gesneden in de hand

De Rijnburgse en haar man kregen slaande ruzie in de keuken van de woning. Zij pakte een lang kartelmes. 'Ik hield het voor me om mee te dreigen', vertelde ze de rechters.

Volgens de officier van justitie was de vrouw nog iets verder gegaan. Ze zou haar man met het mes in de borst hebben gestoken. 'Hij had permanent letsel kunnen oplopen', meende de officier. De man werd oppervlakkig in de borst geraakt, maar flink gesneden in zijn hand.



Zelfverdediging

De advocaat van de verdachte zegt dat de vrouw handelde uit zelfverdediging. Haar man zou haar al geslagen hebben voordat zij naar het kartelmes greep. 'Ze was behoorlijk toegetakeld.'

De vrouw is de afgelopen jaren vaker veroordeeld voor mishandelingen. De uitspraak is over twee weken.

