Deel dit artikel:











Politie: Houd afstand als je vaten met drugsafval vindt De vaten bevatten volgens de brandweer een 'chemisch goedje' | Foto: MediaTV

BENTHUIZEN - De politie roept burgers op afstand te houden als ze vaten vinden die mogelijk drugsafval bevatten. Aanleiding is de vondst van drugsafval in Benthuizen waarbij twee handhavers onwel werden. Uit de vaten lekte volgens de brandweer 'een chemisch goedje'. In de afgelopen drie weken is er in onze regio vier keer chemisch drugsafval gevonden.

Volgens de politie moet er minimaal 25 meter afstand worden gehouden als er dergelijke vaten worden gevonden. 'Het is heel erg gevaarlijk, zeker als je het inademt. Het kan zelfs inbranden in je kleding', zegt de politie. 'Dus hou afstand en bel 112.' LEES OOK: Twee handhavers onwel na vondst vaten met lekkend 'chemisch goedje'