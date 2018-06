Scheveningen-coach staat voor het blok na blessuregolf

DEN HAAG - Dankzij een 2-0 overwinning op TEC heeft SVV Scheveningen een goede uitgangspositie om zich te plaatsen voor de tweede divisie. Door het lange seizoen ziet trainer John Blok steeds meer spelers met blessures uitvallen. De oefenmeester is dan ook bezorgd over het duel van komende zaterdag: 'Ik ga de komende dagen eerst maar eens kijken of ik alle posities kan invullen en een representatief team op de been kan brengen.'

Blok somt een waslijst aan geblesseerde spelers op: 'Peter Jungschläger viel gisteren geblesseerd uit. Kevin Gomez Nieto heeft de wedstrijd op karakter uitgespeeld, maar had de eerste helft al last. Mehmet Aldoğan en Levi Schwiebbe hebben ook pijntjes. We hebben dus veel basisspelers met blessures. Maar ik heb alle vertrouwen in de medische staf en het karakter van de spelers', zegt Blok.

In het thuisduel met TEC ontbraken ook nog eens de al langer geblesseerde Samir El Moussaoui en Mitchell de Vlugt, daarnaast was Barry Rog geschorst. Toch speelden de mannen van Blok soepeler dan in de eerdere nacompetitiewedstrijden tegen Quick. De oefenmeester vond het zelfs jammer dat 'er niet meer doelpunten waren gevallen'. 'Maar het zijn wedstrijden op zich', gaat hij verder. 'We kregen tegen TEC meer ruimte en hadden de tweede helft vier of vijf prima kansen.'

Het jaar van de remontanda





De grootste valkuil komende zaterdag vindt Blok - logischerwijs - zijn gehavende selectie. 'Onze spits Tim Peters speelde tegen TEC de tweede helft zelfs als verdedigende middenvelder. Ik heb maar een beperkt aantal spelers en hoop dat ik zaterdag alle posities kan invullen. We zijn er dan ook nog lang niet. Daarnaast is dit seizoen het jaar van de remontanda (terugkomen van een grote achterstand red.). Dat heb je gezien in het profvoetbal, maar ook vorige week bij Lisse. TEC blijft natuurlijk een goede ploeg. We staan dan daarom zelfs niet met een been in de tweede divisie.'

Scheveningen haalde na een slechte competitiestart in de regulierde competitie, de tweede en derde periodetitel binnen. De vraag reist dan al snel: wat als de competitiestart niet zo stroef was geweest? Blok wil daar niet over nadenken. 'Ik vind dat niet meer dan logisch', zegt hij stellig. 'Veel ervaren spelers zijn vorig seizoen weggegaan. We kregen er jonkies voor terug. De ervaren spelers die we nog hadden, waren juist geblesseerd. Daarnaast is onze materiaalman ook nog eens overleden. Daar kan niemand rekening mee houden. Ik ben dan ook trots op de bijzondere serie die we na de winterstop hebben neergezet.'

Die goede reeks kan komende zaterdag om 18.00 uur worden beloond. Als Scheveningen wint, gelijkspeelt of met een doelpunt verschil verliest van TEC, mag het zich tweede divisionist noemen. Volgens Blok hebben de Schollekoppen zeker wat te zoeken op het derde niveau van Nederland. 'Dat is hetzelfde als je kampioen wordt. Dan ben je dat terecht. Dus ook als we zaterdag promoveren zijn we een terechte tweede divisionist. Natuurlijk wordt het dan volgend seizoen lastig. Maar ik ben daar eigenlijk nog helemaal niet mee bezig. Eerst maar eens concentreren op zaterdag en een strijdplan bedenken.'

Zaterdag return in Tiel





Aanstaande zaterdag wordt de return in dit tweeluik gespeeld. De winnaar over twee wedstrijden komt volgend seizoen uit in de Tweede Divisie.

