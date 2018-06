Drie aanhoudingen voor neersteken advocaat in Zoetermeer

ZOETERMEER - De politie heeft in mei drie mannen aangehouden voor betrokkenheid bij een steekpartij in Zoetermeer vorig jaar, waarbij een advocaat in haar kantoor werd aangevallen. Donderdag bracht het Openbaar Ministerie (OM) de aanhoudingen naar buiten. Het gaat om mannen van 20, 21 en 22 jaar oud. Ze komen alle drie uit Amsterdam.

De drie verdachten zaten sinds hun aanhouding vast in alle beperkingen, wat betekent dat zij alleen met hun advocaat contact mogen hebben. Om die reden heeft het OM ervoor gekozen het nieuws over hun aanhouding stil te houden.

Het steekincident vond plaats op dinsdag 26 september 2017 in een advocatenkantoor aan de Jacob Leendert van Rijweg in Zoetermeer. Een 38-jarige advocaat raakte daarbij ernstig gewond. Ze liep een groot, blijvend litteken in haar gezicht op. Ook raakte ze arbeidsongeschikt en is haar bedrijf failliet.



Vermoedelijk steker wordt nog gezocht

'Ik zal nooit vergeten hoe overdonderd ik was door de agressie en het geweld tegen mij', schreef ze eerder in een open brief. 'Waarom mij dit is aangedaan is de vraag die ik mijzelf de afgelopen maanden aanhoudend heb gesteld.'

In het opsporingsprogramma Team West is uitgebreid aandacht besteed aan de zaak. Bij het steekincident waren vier mannen betrokken, van drie van hen werden camerabeelden vertoond. Een van hen had een bijzonder hoedje op, naar hem wordt nog steeds gezocht. Hij is de vermoedelijke steker geweest.



Gouden tip

Tips zijn daarom nog altijd welkom. De hoofdofficier van justitie heeft eerder een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding en vervolging van verdachten in deze zaak.