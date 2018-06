Fonds 1818 Festival zaterdag live op Radio West

DEN HAAG - Fonds 1818 geeft zaterdag een feestje in de Grote Kerk in het centrum van Den Haag. Met dit festival wordt het 200-jarig jubileum van de Nutsspaarbank en Fonds 1818 gevierd. Radio West is er de hele dag live bij.

Vanuit een nostalgisch bruin café midden in de kerk zenden we de hele dag gezellige muziek en interessante interviews uit, met bijvoorbeeld de nieuwe directeur van het fonds Sanne ten Bokkel Huinink. 'Het is de leukste baan van Nederland, Fonds 1818 is een fonds met heel veel geld. Met dit geld ondersteunen projecten met als doel om de maatschappij beter te maken', vertelt de directeur in de talkshow FRITS! van Omroep West.

De directeur verwacht honderden bezoekers op het festival. Binnen presenteert Fonds 1818 de projecten die de afgelopen jaren door hen zijn ondersteund. Presentatoren Rogier van der Zande en Debby Roukens bezoeken het festivaldorp, al moeten ze daar de 288 treden van de toren van de Grote Kerk voor beklimmen.



Feest! Swingen op muziek van Delft Blue Big Band

Maar ook buiten is het feest, daar staan terrassen, foodtrucks, een poppentheater, een graffitiwand, een zweefmolen, een streekmarkt met duurzame producten en buitenpodia vol regionaal muziek- en danstalent, zoals de Delft Blue Big Band en Jennifer Ewbank

Een van de hoogtepunten van het buitenprogramma is de Fonds 1818 Sing-a-long: een gigantisch regionaal koor dat speciaal voor het feest is gevormd. Onder begeleiding van het carillon van de kerk en een koperensemble (dat speelt vanaf de kerktoren) zingen ongeveer 900 koorleden op het festival. Niet alleen de bezoekers worden in het zonnetje gezet, zo krijgen negentien (loco)burgemeesters van alle regiogemeentes van het fonds én de burgemeester van Madurodam een verassing uit handen van de directeur van het fonds.

Je kunt het festival en onze studio live bezoeken, of je luistert zaterdag vanaf 09.00 uur naar 89.3 FM. Meer weten over Fonds 1818? Kijk dan zaterdag vanaf 20.00 uur naar weer een nieuwe aflevering van talkshow FRITS! of kijk woensdag naar de serie Goed Geld op TV West.