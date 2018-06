Thuiszorgmedewerkster ingerekend met behulp van lok-cliënt

DEN HAAG - De politie heeft donderdag een vrouw aangehouden die wordt verdacht van het stelen van geld en spullen in zorginstellingen waar zij werkte. De 27-jarige vrouw uit Delft werd op heterdaad betrapt door een lok-cliënt, een agent die zich voordeed als iemand die thuiszorg nodig had.

De zaak kwam aan het rollen nadat een gedupeerde in november 2017 aangifte deed van diefstal. Het slachtoffer zou zijn bestolen door een medewerkster van de thuiszorg. Al snel werd duidelijk dat de thuiszorgmedewerkster vermoedelijk op meerdere plekken had toegeslagen.

In overleg met het OM besloot de politie om een 'lok-cliënt' in te zetten. De cliënt was in werkelijkheid een rechercheur die in een met camera's volgehangen woning wachtte op de thuiszorgmedewerkster. Al op haar eerste werkdag sloeg de vrouw toe en nam zij onder toeziend oog van de camera's 20 euro mee.



Heterdaad

Omdat rechercheurs live meekeken met de camera's werd de vrouw op heterdaad betrapt. Ze is bij het verlaten van de woning aangehouden en wordt binnenkort voorgeleid aan de rechter-commissaris.

