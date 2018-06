Alpe D'HuZes zit erop: 'Ik dacht even dat ik het niet ging redden'

REGIO - Zo'n 4500 Nederlanders beklommen donderdag de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker. Ook voor Hagenaar Marc van Baasbank en zijn ploeggenoten van de Klimmende Règâhs zit het erop: 'Na de eerste klim zat ik er helemaal doorheen. Toch is het me ook nog een tweede keer gelukt', vertelt hij in het Omroep West-radioprogramma Studio Haagsche Bluf.

Het was eigenlijk de bedoeling dat Marc vandaag drie keer de berg op zou gaan, maar dat liet zijn conditie niet toe. 'Toen mijn wekker vannacht om half drie ging, voelde ik me grieperig en ben ik terug in bed gekropen. Gelukkig voelde ik me om half zes weer beter en kon ik alsnog de berg op.'

En dat deed hij niet in de gemakkelijkste omstandigheden. 'Donderdagochtend was het, op z'n Haags gezegd, zeikweer. Het kwam met bakken uit de hemel. En dat doet een enorme aanslag op je spieren. Je daalt af door de regen en dan koel je verschrikkelijk af', aldus Marc.



Goede afleiding

Toch heeft de eerste koersdag hem goed gedaan. Marc is kankerpatiënt en verwacht volgende week woensdag een belangrijke uitslag: 'Deelname is een goede afleiding, want die uitslag is erg belangrijk. Dan hoor ik of de tweejarige therapie heeft geholpen en mijn lichaam het nu zelf kan', aldus Marc.

Hij stelde de uitslag van de scan zelfs uit om de Alpe d'Huez te kunnen beklimmen. 'Ik zou eigenlijk vrijdag de uitslag horen. Maar ik heb met mijn oncoloog afgesproken dat later te doen, zodat ik het in het ziekenhuis kan horen en niet over de telefoon.'



Opgeven is geen optie

Onder het motto 'Opgeven is geen optie', fietsten of liepen zo'n 4500 Nederlanders op woensdag 6 en donderdag 7 juni het Franse Alpe d'Huez op. Hiermee probeerden ze zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker.

Omroep West volgde de Aple D'HuZes op de voet. Er is ook een speciale fotopagina gemaakt. Heb jij foto's? Stuur ze naar foto@omroepwest.nl.

LEES OOK: Klimmende Règâhs naar Frankrijk