Heilige Geest Weeshuis in Leiden gaat 57 jaar na sluiting weer open

LEIDEN - Het was het oudste weeshuis van Leiden. En ook het grootste, tot het in 1961 werd gesloten. Maar goed nieuws, want het Heilige Geest Weeshuis opent vrijdag weer de deuren. Niet voor de weeskinderen, maar voor het publiek.

Het Heilige Geest Weeshuis is één van de grootste monumenten in Leiden. Met een rijke historie en een flink aantal verbouwingen, lees: uitbreidingen. Sinds de 15de eeuw zijn ruim duizend weeskinderen hier opgevangen. Stichting Utopa is daarom blij dat het het monumentale pand kan open stellen voor de tentoonstelling De Wezen Spreken.

Omdat het weeshuis in 1961 sloot zijn er nog weeskinderen die het nu na kunnen vertellen. Maar slechts een enkeling koestert goede herinneringen aan de periode. Voor de meesten doet het nog steeds pijn.



Geen liefde en aandacht

Volgens projectmedewerker Nina von der Assen durven sommige weeskinderen zelfs niet meer de drempel over van het prachtig opgeknapte pand: ‘De meeste kinderen die hier kwamen werden als een nummer behandeld en niet als een kind. Geen liefde en aandacht, het straffen, een nummer zijn, dat laat toch ook z’n sporen naar.’

In een documentaire, te zien op de tentoonstelling, vertellen voormalige bewoners over hun verblijf in het weeshuis. Zoals Annie Buis: ‘Toen ik in het weeshuis kwam, kreeg ik te horen dat ik nummer 111 was. En zo heb ik me tien jaar gevoeld. En hou ouder je werd, hoe meer je dingen ging missen. Een jeugd heb je niet gehad.’

De tentoonstelling De Wezen Spreken in het Heilige Geest Weeshuis is te zien van woensdag tot en met vrijdag, tussen 13.00 en 16.00 uur. De toegang is gratis, inclusief tentoonstellingsgids.