VVD Den Haag houdt 'dubbel gevoel' over aan samenwerken met PvdA

DEN HAAG - De Haagse VVD-voorman Boudewijn Revis heeft een dubbel gevoel overgehouden aan vier jaar de stad besturen met de PvdA. Dat zei hij donderdag in het Radio Westprogramma Studio Haagsche Bluf. 'We hebben samen belangrijke dingen voor de stad bereikt, maar als je ideologisch kijkt wat de VVD wil bereiken is samenwerken met een liberalere partij ook wel fijn.' Revis hoopt op het gebied van woningbouw meer te kunnen realiseren: 'we moeten de heilige huisjes laten varen, bijvoorbeeld corporaties meer laten samenwerken met marktpartijen. Dat was moeilijker geweest met de PvdA.'

Tegelijk zegt Revis dat hij de afzwaaiende PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh heeft leren waarderen. Ook al was Baldewsingh de afgelopen weken boos dat het nieuwe college van b&w een streep heeft gezet door het migratiemuseum, een kindje van Baldewsingh. In de laatste vergadering van het vorige college is het daar nog over gegaan, verklapte Revis.

'Komt hij dan woest naar je toe met de vraag "wat maak je me nou, we hebben toch zoveel samen gedaan de afgelopen jaren?",' zo wilde Studio Haagsche Bluf-presentator Tjeerd Spoor weten. 'Zo is het ongeveer gegaan,' beaamde Revis, 'maar daarna hebben we afscheid genomen met een knuffel.'



Eneco

Het nieuwe college wil de komende tijd de aandelen van de gemeente in energiebedrijf Eneco gaan verkopen. Bij de behandeling van het college-akkoord woensdagavond in de gemeenteraad was er nogal wat kritiek op de plannen voor de komende jaren, omdat er veel niet kan worden uitgevoerd als de verkoop van Eneco niet doorgaat of vertraging oploopt.

De nieuwe wethouder van financiën, Rachid Guernaoui (Groep de Mos/Hart voor Den Haag), heeft zin in de verkoop van Eneco, maar hij belooft ook dat er geen geld wordt uitgegeven dat er niet is. Mobiliteitswethouder Robert van Asten (D66) denkt dat de verkoop binnen twee jaar afgerond kan zijn. 'We willen wel de hoogste prijs krijgen voor de aandelen,' zo zegt hij.



Rotterdamwet

Het nieuwe college wil ook de zogeheten Rotterdamwet invoeren, waarin is bepaald dat een gemeente mensen met een te laag inkomen, 120 % van het minimumloon, mag weren uit bepaalde wijken. De kersverse GroenLinks-wethouder Bert van Alphen zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen met zijn opmerking dat hij de invoering van die wet niet ziet gebeuren.

'Ik vermoed dat we de Rotterdamwet niet gaan toepassen,' aldus Van Alphen. Richard de Mos, van Groep de Mos / Hart voor Den Haag, die zich heeft sterk gemaakt voor de invoering van de Rotterdamwet, reageerde met een afgemeten 'we zullen zien'.