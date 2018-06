Sushi Festival JOY gaat last minute niet door

Sushi Festival JOY in 2017 | Foto: Peter Lodder

Sushi Festival JOY in Westbroekpark (2017) | Foto: Peter Lodder

DEN HAAG - Het Sushi Festival JOY dat vanaf vrijdag drie dagen in het Haagse Westbroekpark zou staan, gaat niet door. De vergunning voor het festival is door de gemeente geweigerd. Dat heeft de organisatie laten weten.

De gemeente zegt dat er met buurtbewoners is afgesproken dat er maar twee festivals per jaar in het Westbroekpark gehouden mogen worden. Voor dit jaar zijn dat al De Parade en Festival TREK. Daardoor kan het Sushi Festival niet doorgaan.

De organisatie van het festival baalt ervan. Daarom stapten ze deze week naar de rechter. De festivalorganisatie verloor het kort geding donderdag.



Op zoek naar een andere locatie

'We vinden het heel erg spijtig dat deze organisator pas zo laat te horen heeft gekregen dat de vergunning er niet kon komen', reageert een woordvoerder van wethouder Richard de Mos.

'Het afwijzen heeft het vorige college gedaan in lijn met beleid en recente afspraken met de raad. De voorzieningenrechter heeft dit bevestigd. Maar wij willen natuurlijk wel direct met de ondernemer om de tafel om op zoek te gaan naar een andere locatie en een ander moment voor de sushimarkt.'



Tweede editie Sushi Festival

De eerste editie van het Sushi Festival werd vorig jaar gehouden. Volgens de organisatie waren er zo'n 18.500 bezoekers. Naast sushi eten konden bezoekers ook workshops volgen, games spelen en karaoke zingen.