Scheidend wethouder Baldewsingh: 'Als u de stad verdeelt, zal u haat oogsten'

DEN HAAG - Diversiteit is geen zwakte, maar een sterkte die ervoor zorgt dat Den Haag als stad verder kan komen. 'Polarisatie, van links of rechts, gaat de stad niet verder helpen. Als u de stad verdeelt, zal u haat oogsten.'

Die waarschuwing liet scheidend wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) donderdagavond horen tijdens zijn afscheidstoespraak in de Haagse gemeenteraad. 'We moeten afstappen van de afschuwelijke ideologie die wij populisme noemen.'

Baldewsingh is een van de vier wethouders die niet terugkeren in het nieuwe college. Hij verklaarde ook dat 'politiek oorlog is'. De voormalig wethouder: 'Ik ben een soldaat en dan moet je bereid zijn te sterven. En ik ben de afgelopen jaren een paar keer gestorven.'



Laatste PvdA-wethouder

De PvdA-er was sinds 2006 wethouder voor zijn partij. Die is in het nieuwe college niet meer vertegenwoordigd. Bij de raadsverkiezingen in maart haalden de sociaal-democraten nog maar drie zetels. Baldewsingh, geëmotioneerd: 'Het spijt mij zeer dat de PvdA niet een goede score heeft kunnen maken. Ik ben de laatste PvdA-wethouder. Daarvoor bied ik mijn excuses aan.'

Naast Baldewsingh, namen ook Tom de Bruijn (D66), Karsten Klein (CDA) en Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) afscheid als wethouder. De laatste twee blijven actief in de lokale politiek als raadslid.



Selfies op Twitter

De Bruijn, verantwoordelijk voor onder meer verkeer en financiën, werd door burgemeester Pauline Krikke geprezen als een 'gentleman, diplomaat en gedegen bestuurder'. Wijsmuller (cultuur, bouwen en wonen) kreeg lof onder meer vanwege de dapperheid die hij toonde om moeilijke besluiten als bijvoorbeeld de komst van de opvanglocatie voor asielzoekers zelf toe te komen lichten in wijken.

Karsten Klein was acht jaar wethouder, de laatste jaren onder meer van zorg. Hij wordt vooral herinnerd als iemand die vernieuwende projecten bedacht als het 'buurthuis van de toekomst' en goede maaltijden in verzorgingshuizen, aldus Krikke. En natuurlijk zijn selfies op Twitter. Over Baldewsingh zei de burgemeester dat zij hem gaat missen en hem graag langer naast zich had zien zitten in het college. 'Zijn intense betrokkenheid uitte zich in gloedvolle betogen.'



Acht nieuwe wethouders

Eerder donderdagavond benoemde de Haagse gemeenteraad acht wethouders. Boudewijn Revis (VVD) en Saskia Bruines (D66) zaten ook al in het vorige stadsbestuur. Nieuw zijn Richard de Mos en Rachid Guernaoui (Groep de Mos), Kavita Parbhudayal (VVD), Robert van Asten (D66) en Liesbeth van Tongeren en Bert van Alphen (GroenLinks).

Opvallend is dat De Mos niet de steun kreeg van alle 43 aanwezige raadsleden, hij kreeg 37 stemmen. Parbhudayal kreeg er 38 en Revis 42. De rest wel allemaal 43.



Migratiemuseum

Baldewsingh toonde aan het einde van zijn toespraak nog die soldaten-mentaliteit toen hij duidelijk maakte dat hij nog steeds woedend was over het besluit van het nieuwe college om zijn plannen voor een migratiemuseum te schrappen. 'Dat is een klerestreek.'

Volgens hem kan nooit de bezuiniging van drie keer 350.000 euro die dat oplevert de reden zijn voor het besluit het museum te schrappen. '53 procent van de mensen in de stad heeft een migratieachtergrond. Dit is een teken aan de stad: jullie migranten moeten wij niet. Een symbool van verbinding wordt om zeep geholpen, Ik heb er acht jaar aan gewerkt. En dan een paar dagen voor mijn afscheid een streep er doorheen. Ik wil u oproepen dit terug te draaien.'