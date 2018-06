West Wekker: noodverordening in Noordwijk en college Den Haag geïnstalleerd

De afgelopen week was er meerdere keren brand rondom het Rederijkersplein in Noordwijk | Foto: Flashligt Fotografie

REGIO - Goedemorgen! Voor de inwoners van de wijk Boerenburg in Noordwijk is het geen ochtend zoals alle andere. Daar is sinds donderdagavond namelijk een noodverordening van kracht. Verder in de Westwekker: het nieuwe college van Den Haag is geïnstalleerd, het Heilige Geest Weeshuis gaat na 57 jaar na sluiting weer open en wat te doen met de ganzen bij luchthavens: vergassen of niet?

1. Noodverordening in Noordwijk

In Noordwijk is sinds gisteravond 22.00 een noodverordening van kracht om de openbare orde te herstellen. Afgelopen week was er meerdere keren brand in de wijk. Zo gingen er twee busjes van een school voor speciaal onderwijs in vlammen op en moesten een vuilcontainer en bouwkeet het ontgelden. De noodverordening is van kracht in een gebied tussen de Van de Mortelstraat, de Gooweg, de Northgodreef en de Duinwetering. Alleen hulpverleners en buurtbewoners mogen de wijk in en uit, op vertoon van hun legitimatiebewijs. De noodverordening duurt tot 17 juni.

2. Heilige Geest Weeshuis in Leiden gaat 57 jaar na sluiting weer open

Het was het grootste weeshuis van Leiden, tot het in 1961 werd gesloten. Maar goed nieuws, want het Heilige Geest Weeshuis opent vandaag weer de deuren. Niet voor weeskinderen, maar voor het publiek. De tentoonstelling 'De Wezen Spreken' vertelt het verhaal van dit oudste weeshuis van Leiden. En omdat het weeshuis in 1961 sloot, zijn er nog weeskinderen die het nu kunnen navertellen.

3. Nieuw college Den Haag geïnstalleerd

In Den Haag is donderdagavond het nieuwe college geïnstalleerd. En de installatie van een nieuw college, betekent dat er ook afscheid genomen moest worden van het vorige. Scheidend wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) maakte van de gelegenheid gebruik om de nieuwe coalitie te waarschuwen: 'Polarisatie, van links of rechts, gaat de stad niet verder helpen. Als u de stad verdeelt, zal u haat oogsten.'

4. Ganzen rondom luchthavens: vergassen of niet?

Wat moet er gebeuren met ganzen bij vliegvelden? Mogen die worden vergast of niet? Vandaag doet de Raad van State hierover uitspraak. De provincie Zuid-Holland en luchthavens Schiphol en Rotterdam-The Hague willen dat eind juni enkele duizenden ganzen worden gevangen en vergast om de kans op confrontaties met vliegtuigen terug te dringen. Daarom vroegen ze tijdens een spoedprocedure om onmiddelijke opheffing van het eerder ingestelde verbod op het vergassen van ganzen. Dat plan stuit op weerstand van natuurorganisaties Faunabescherming en Dierenrader.

5. De Aple D'Huzes zit erop!

Zo'n 4500 Nederlanders beklommen gisteren de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker. Ook voor Hagenaar Marc van Baasbank en zijn ploeggenoten van de Klimmende Règâhs zit het erop. Marc is zelf kankerpatiënt en onder het motto 'Opgeven is geen optie' fietste hij tweemaal de berg op: 'Na de eerste klim zat ik er helemaal doorheen. Toch is het me ook nog een tweede keer gelukt!', vertelt hij in het Omroep West-radioprogramma Studio Haagsche Bluf.

Weer: ook vandaag is het zomers weer met een afwisselig van zon en wolkenvelden. De dag begint zonnig, maar later op de dag kan het gaan onweren. De temperatuur ligt tussen 21 en 28 graden.