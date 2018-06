Deel dit artikel:











Noodverordening van kracht in Noordwijk Dinsdagnacht brandden twee busjes uit en raakte er een beschadigd door de vlammen. (Foto: Flashlight Fotografie)

NOORDWIJK - In Noordwijk is vanaf donderdagavond een noodverordening van kracht om de openbare orde te herstellen. De verordening is afgekondigd door burgemeester Jan Rijpstra om de onrust op en rondom het Rederijkersplein in de wijk Boerenburg tegen te gaan. De noodverdordening is vanaf 22.00 uur tot 06.00 uur in de ochtend van kracht en duurt tot 17 juni.

De afgelopen week was er meerdere keren brand op en rondom het Rederijkersplein. Zo gingen er twee busjes van een school voor speciaal onderwijs in vlammen op en moesten een vuilcontainer en een bouwkeet het ontgelden. De noodverordening is van kracht in een gebied tussen de Van de Mortelstraat, Gooweg, Northgodreef en Duinwetering. Alleen hulpverleners en buurtbewoners mogen de wijk in en uit, op vertoon van een legitimatiebewijs.

Samenscholingsverbod In de wijk geldt tijdens de noodverordening een samenscholingsverbod. Ook kunnen verdachte personen preventief worden gefouilleerd en voertuigen worden doorzocht. De burgemeester geeft een aantal overwegingen voor de noodverordening. Hij constateert een opbouw in de ernst van de incidenten, verdachten die zich beledigend en provocerend opstellen naar de politie, en intimiderend naar bewoners van de buurt.

Wanordelijkheden Ook is uit sociale media-uitingen gebleken dat de buurtbewoners zich bedreigd voelen, en dat er mensen zijn die het recht in eigen hand willen nemen. Daardoor bestaat de vrees voor 'ernstige wanordelijkheden op en rondom het Rederijkersplein', aldus de burgemeester. LEES OOK: Angst voor represailles in Noordwijk na branden: 'Je slaapt onrustig'