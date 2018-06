COLUMN: Vader- en Moederdag

DEN HAAG - Eerlijk is eerlijk, als het om mezelf gaat dan ben ik gek op moederdag. Zeker toen mijn kindjes nog klein waren vond ik het te leuk om stil in bed te blijven liggen, allang wakker natuurlijk, terwijl beneden de jongens vreselijk hun best aan het doen waren. Ik genoot van de klef besmeerde broodjes, de knutsels, de knuffels en vooral van de trotse blikken in de ogen van mijn mannen als ze het toch allemaal maar weer voor elkaar gekregen hadden. Het heeft iets ontzettends knus en warms in zich.

De juf in mij had er echter een heel ander gevoel bij. Er is geen jaar voorbij gegaan zonder dat ik er niet ongelooflijk op heb gefoeterd en van heb gebaald. Ja, toegegeven, ook een beetje vanwege het extra werk en gestress om al die theepotjes, fotolijstjes en 'toffe knutsels' weer op tijd ingepakt en voorzien van gedicht, mee naar huis te krijgen. Maar er was ook een heel andere reden.

De kinderen voor wie vader- en moederdag helemaal geen fijn feestje is. Omdat ze hun vader al drie jaar niet meer gezien of gesproken hebben. Omdat ze hun moeder eigenlijk helemaal niet zo lief vinden, want ze hangt elke dag al om drie uur ladderzat op de bank. Omdat ze dondersgoed door hebben dat hun papa helemaal niet zo’n toffe peer is en die knutsel die ze aan het maken zijn helemaal niet zo op zijn plaats is.



Verstoppen voor mama

Het gebeurt. Vaker dan je denkt. Op alle scholen waar ik gewerkt heb, in alle lagen van de bevolking, onder alle rangen en standen. En voor die kinderen zijn de dagen van stiekem knutselen, geheimhouden en verstoppen helemaal niet leuk en spannend maar vooral heel stressvol en ontzettend verwarrend.

Natuurlijk gaf ik de kinderen altijd de keus. Wie niet wil, hoeft niks te maken. Wie een ouder moet missen door een scheiding of overlijden mag iets voor de andere ouder knutselen of voor opa of oma, of helemaal niks. Dat klinkt mooi, maar dat is eigenlijk helemaal geen oplossing.

Ik had eens een meisje in de klas die haar vader al twee jaar niet gezien had maar wel heel graag iets voor hem wilde maken. Ze zou het thuis goed verstoppen, zodat mama het niet zou zien, en het bewaren tot papa weer terug kwam. Ik denk niet dat ze ooit de kans zal krijgen om het te geven.



Zwarte krassen

Kinderen vallen hun ouders nu eenmaal niet af. Ze vechten en blijven hopen, ook tegen beter weten in. Met als resultaat dat er ieder jaar wel weer één of twee kinderen in je lokaal zitten die met grote zwarte halen, kwaad en in de war, zitten te krassen op een papier waarop alle andere kinderen uit de klas een lief gedicht voor papa of mama aan het schrijven zijn. En een juf met een heel bezwaard hart. Want ja, als moeder ben ik gek op moederdag en gun ik iedereen zo’n leuk feestje als het bij ons is. Maar de juf in mij heeft er een heel dubbel gevoel bij.

Reageren? Mail naar manonvankreijl@omroepwest.nl.

Alle columns van Manon van Kreijl zijn terug te lezen op een aparte pagina.