Duel ODB en Nicolaas Boys gestaakt Foto: Omroep West

NIEUWVEEN - De nacompetitiewedstrijd tussen ODB uit Den Haag en S.V. Nicolaas Boys uit Nieuwveen is in de verlenging gestaakt. Na twee rode kaarten voor de Haagse ploeg is de scheidsrechter onder begeleiding het veld afgegaan.

In tegenstelling tot de nacompetitie in de tweede en derde divisie, werd er maar één duel gespeeld om te beslissen wie er komende zondag naar de finale van de play-off om promotie naar de tweede klasse mag. Na een 2-2 stand werd er verlengd. In die verlenging kreeg ODB beide rode kaarten waarna de sfeer grimmig werd. Het is nog onbekend of de KNVB het restant laat uitspelen, strafschoppen laat nemen of één van de twee partijen automatisch naar de finale mag.