Brand verwoest auto in Delft, andere auto raakt beschadigd De brandweer bluste het vuur. (Foto: Regio15)

DELFT - Aan de Kristalweg in Delft is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto in vlammen opgegaan. Een auto die daarnaast geparkeerd stond, liep brandschade op.

Het vuur werd rond 3.00 uur ontdekt. De gewaarschuwde brandweer was snel aanwezig en kon voorkomen dat het vuur nog meer auto's zou beschadigen. Hoe het vuur kon ontstaan, wordt onderzocht.