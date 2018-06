Deel dit artikel:











'Tolerantie is soms nog ver te zoeken, daarom het Rainbow Festival' The Hague Rainbow Festival 2016 in Den Haag | Foto: Richard Mulder The Hague Rainbow Festival 2016 in Den Haag | Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Den Haag kleurt roze dit weekend. Met een roze feest op de Grote Markt en een Pride Walk door de stad wordt het Rainbow Festival gevierd. Een feest voor seksuele en genderdiversiteit. Dat is hard nodig, zegt Sebastian de Graaf van de organisatie: 'Ook in Den Haag denk ik na voor ik met mijn geliefde hand in hand loop'.

'De tolerantie is soms nog ver te zoeken. Reden dus om eens per jaar een groot festival te organiseren waarbij iedereen, -ongeacht gender, seksuele voorkeur, (religieuze) achtergrond of kleur- samen één groot Haags feest viert.' Vrijdag is er een préparty op de Grote Markt met 80's en 90's muziek. Zaterdag is voor de tweede keer The Hague Pride Walk. Een bonte stoet verzamelt bij het internationaal homomonument op de groenstrook aan de Koningskade, tegenover de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst.

Met regenboogvlag naar Grote Markt Daarna wordt er met een grote regenboogvlag naar de Grote Markt gelopen. Daar zijn vervolgens optredens van artiesten en dj's zoals Antje Monteiro en OG3NE. En een feest is niets zonder een afterparty, dus tot de late uurtjes kan er nog in het Paard gedanst worden. Oorspronkelijk was de bedoeling dat zondag in Den Haag een grote Canal Pride zou zijn. Door miscommunicatie tussen de organisatie en de gemeente ontstonden financiële problemen en werd de botenparade afgeblazen.

Roze boot door de gracht Toch vaart er 10 juni een roze boot door de Haagse grachten. Radiopresentatoren Justin Verkijk en Rogier Heimgartner van mediapartner Den Haag FM hebben een alternatieve Canal Pride georganiseerd. Samen met Kim Waanders van D66, initiatiefnemer van de oorspronkelijke bonte botenparade, en rondvaartorganisatie De Ooievaart maken zij op zondag 10 juni een LHBTIQ-tocht. De tocht is om 14.00 uur bij de Ooievaart aan de Bierkade. LEES OOK: 'Raadsleden deden op eigen houtje toezeggingen aan organisatie Canal Pride'