Leerlingen zien meer gym wel zitten: 'Zo word je niet te dik'

DELFT - 'Het is hartstikke goed voor de kinderen', zegt studentenbegeleider Peter de Vries van ROC Mondriaan in Delft. De initiatiefwet van SP om extra gymlessen te geven op basisscholen valt goed op zijn school. De Tweede Kamer praat binnenkort over de wet.

De SP wil dat basisschoolleerlingen drie uur in de week gymles krijgen van een vakleerkracht. SP-Kamerlid Michiel van Nispen: 'Ongeveer 400.000 kinderen krijgen maar één uur gymles per week. Dat is echt veel te weinig. We moeten dat echt gaan uitbreiden. Het is van groot belang dat de Kamer de wet van de SP ondersteunt.' Het plan moet 275 miljoen euro kosten.

Op het ROC Mondriaan stroomt het vrijdag vol met basisschoolleerlingen van de Max Havelaarschool in Delft. Ze krijgen gymles van studenten van de opleiding sport- en bewegingsleider die vrijdag examen doen. Hierdoor hebben ze extra uur gymles in de week en dat bevalt ze goed. 'Meer gym is minder rekenen', zegt een meisje. Ook een andere leerling is enthousiast: 'Het is goed dat je in conditie blijft. Zodat je bijvoorbeeld niet te dik wordt.'



'Belangrijk dat iedereen meer in beweegt'

Peter de Vries begeleidt de studenten die vrijdag examen doen. Hij is blij met het wetsvoorstel. 'Er zijn een hele hoop studenten die heel graag les willen geven en die er druk mee bezig zijn om dat uiteindelijk te kunnen doen als beroep', zegt hij. 'Daarnaast is het nog veel belangrijker dat iedereen veel meer in beweging komt en ik denk dat dat begint bij jonge kinderen op de basisschool.'

De juf van de Max Havelaarschool kan zich daar in vinden. 'Ik denk dat gym heel belangrijk is voor een kind. Sociaal en fysiek gezien. Ook qua concentratie van een kind. Onze kinderen hebben twee keer in de week gym. Ik denk dat er niks mis is met drie keer in de week gym.'

