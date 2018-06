'Valkenburgse Meer moet toeristische zone worden'

KATWIJK - Stoomtrein Katwijk Leiden en Brasserie Buitenhuis zien 'grote mogelijkheden' voor uitbreiding van de recreatie in het gebied tussen Katwijk, Leiden en Wassenaar. Het Valkenburgse Meer zou zich volgens de initiatiefnemers moeten ontwikkelen tot het centrum van een toeristische zone.

In de gezamenlijke toekomstvisie voor dit gebied die de gemeenten Katwijk en Wassenaar in maart naar buiten brachten, zou een groot deel van de huidige, authentieke spoorlijn plaats moet maken voor woningen en bedrijven.

'Door een verlenging van de spoorlijn rond het meer en over het voormalige Marinevliegkamp zou de stoomtrein de verbindende schakel kunnen worden tussen meerdere attracties, benadrukten de initiatiefnemers vrijdagmiddag tijdens de presentatie van hun gezamenlijke visie. Die vond plaats tijdens een jubileumbijeenkomst van de Stoomtrein Katwijk Leiden.



Spoorlijn verlengen

Het is de bedoeling de spoorlijn te verlengen door de aanleg van het nu nog ontbrekende deel rond het meer en een spoorlijn die gaat lopen in de richting van het Panbos.

'Deze spoorlijn zou het nieuwe bezoekerscentrum voor de Hollandse Duinen en het museum over de historie van het Marinevliegkamp kunnen aandoen. Ook bezoekers voor de geplande Drone Valley kunnen in de toekomst per stoomtrein naar hun bestemming reizen.'



Openluchtmuseum

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de Stoomtrein Katwijk Leiden voor het eerst rond het Valkenburgse Meer reed. Inmiddels is de stoomtrein uitgegroeid tot een belangrijke toeristische attractie in de regio en werden er een groot binnenmuseum en openluchtmuseum gerealiseerd.

Stoomtrein Katwijk Leiden wil op korte termijn beginnen met de uitbreiding van haar openluchtmuseum. Daarin zouden met name nieuwe attracties voor kinderen moeten komen.



'Ruimte scheppen'

Uitbreiding is volgens de initiatiefnemers nodig om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag. De treindiensten rond het Valkenburgse Meer trekken jaarlijks zo'n 25.000 bezoekers. 'Hierbij wordt zowel gekeken naar uitbreiding op de huidige locatie als ook op het nu nog onbenutte deel van het recreatiegebied aan de Voorschoterweg. Ook voor overnachtingen zijn er mogelijkheden in het gebied waarbij - naast een permanente locatie - wordt gedacht aan per spoor verplaatsbare hotelkamers en boothuisjes.

Stoomtrein Katwijk Leiden en Brasserie Buitenhuis roepen de gemeente Katwijk en de provincie Zuid-Holland op ruimte te scheppen voor uitvoering van deze plannen.