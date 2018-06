Deel dit artikel:











Rustige nacht in Noordwijk na noodverordening Het vuur begon bij de middelste bestelbus en sloeg over | Foto: Flashlight Fotografie

NOORDWIJK - Op en rond het Rederijkersplein in Noordwijk is het in de nacht van donderdag op vrijdag rustig gebleven. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Voor het gebied is sinds donderdagavond een noodverordening van kracht.

De noodverordening is ingesteld om onrust op en rondom het Rederijkersplein in de wijk Boerenburg tegen te gaan. De afgelopen week was er meerdere keren brand bij het Rederijkersplein. Zo gingen er twee busjes van een school voor speciaal onderwijs in vlammen op en moesten een vuilcontainer en een bouwkeet het ontgelden. De daders zouden vooral in de nacht actief zijn. Ondertussen zouden mensen op sociale media hebben aangegeven de daders zelf te willen aanpakken.

Verdachte personen fouilleren Omdat burgemeester Jan Rijpstra bang is dat de zaak uit de hand loopt, heeft hij een noodverordening ingesteld voor het gebied. Daarmee moeten mensen die er niets te zoeken hebben, worden geweerd. De politie kan ermee verdachte personen preventief fouilleren en voertuigen doorzoeken. De noodverordening geldt tot en met volgende week zondag. Volgens de politiewoordvoerder heeft er sinds de noodverordening van kracht is geworden, wel elders in Noordwijk een klein brandje gewoed. 'Maar of dat verband met elkaar houdt, is nu onduidelijk.' LEES OOK: Angst voor represailles in Noordwijk na branden: 'Je slaapt onrustig'