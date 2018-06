Deel dit artikel:











Beklim zo vaak mogelijk de hoogste berg van het Westland en win een geit Zo vaak mogelijk de hoogste berg van het Westland beklimmen | Foto: Omroep West

WESTLAND - Westlandse wielrenners hebben er sinds kort een nieuwe uitdaging bij: de Maeslantkering Challenge. Met achttien meter is dit de enige heuvel van formaat in de regio. Degene die deze zomer de meeste beklimmingen in een dag op z'n naam zet, wint een klimgeit. Echt waar!

De 'berg' heeft een stijgingspercetage van zes procent. 'Het is een superberg om te trainen', zegt de Naaldwijkse Sabine van den Berg, die de berg ook gebruikt om te trainen voor Team Westland, het Westlandse broertje van Alpe d'HuZes in de Pyreneeën. 'Als je echt iets wil voorbereiden voor het grote klimwerk in je eigen trainingsrondje, dan komen we hierheen', zegt Paul Sosef uit Honselersdijk. De prestaties van de renners zijn eenvoudig te volgen via de app STRAVA, waarop fietsers elkaar volgen.

Honderd rondjes Een fietszaak in 's-Gravenzande bedacht de uitdaging om zo vaak mogelijk op een dag de berg te beklimmen. Het record staat al op honderd rondjes op een dag. 'Dat moet omhoog', zegt bedenker Sander van Scheijndel. 'Het huidige record is in 3,5 uur gedaan. Dus als je een dag vrij hebt, moet tweehonderd makkelijk te halen zijn.'

Een echte klimgeit Van den Berg wil nu ook meer dan honderd rondjes gaan halen. Ze wil binnenkort met een fietsmaat een dagje plannen en brood en een thermoskan meenemen voor in de pauze. Ook Sosef wil binnenkort een vrije zondag plannen om tenminste 130 rondjes te fietsen. De fietszaak verloot een echte klimgeit onder de renner die deze zomer het meest aantal beklimmingen op een dag neerzet. Voorwaarde is wel dat de winnaar de geit moet schenken aan een kinderboerderij. LEES OOK: Alpe d'HuZes zit erop: 'Ik dacht even dat ik het niet ging redden'