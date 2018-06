Ruzie tussen moeder en zoon voor de rechter: 'U mag ruzie maken, maar niet slaan'

MONSTER - Hoe komt moeder aan die rode wang en die pijnlijke pols? Komt het door een klap van zoon Ronnie, die ruzie zocht met haar? Hijzelf ontkent dat. De politierechter mag het vrijdag uitzoeken.

Met zijn drieën zijn ze naar de rechter gekomen, zoon Ronnie, moeder en haar vriend. De zaak dient op de bovenste verdieping van de rechtbank, in een piepklein zaaltje. Volgens Ronnie gaat het om een uit de hand gelopen ruzie. 'Uit welke hand liep het, uw hand of haar hand?', wil de rechter weten.

Er is ruzie geweest, geeft Ronnie toe. Er is geschreeuwd, gescholden, maar niet geslagen. 'Ik zou mijn moeder nooit slaan.' Het begint allemaal als Ronnie muziek zit te luisteren op zijn kamer. Zijn moeder wil dat hij die zachter zet. Er is veel spanning in het gezin. Ronnie is uit op een confrontatie en hij heeft gedronken 'Een paar liters bier.'



'Ik dacht dat hij haar ogen uit zou drukken'

Als zijn moeder de kamer weer uit is zet hij de muziek op zijn telefoon direct weer harder. 'Ik wilde op de zenuwen van mijn moeder spelen.' En dat lukt. De twee krijgen ruzie. Volgens Ronnie rukt moeder het toestel uit zijn handen, dat gaat daardoor kapot.

Maar wat er daarna precies gebeurt, blijft onduidelijk. De vriend van moeder hoort het geluid van 'huid op huid', iets dat lijkt op een klap. De zus van Ronnie ziet dat haar broer het gezicht van moeder vastpakt. 'Ik dacht dat hij haar ogen uit zou drukken', verklaart ze later. Het loopt uiteindelijk zo uit de hand dat de vriend de politie belt.



Iets tegen kale mannen?

Tijdens de ruzie zou Ronnie ook nog eens geroepen hebben: 'Als die kale naar buiten komt, dan maak ik hem dood!', doelend op de vriend van zijn moeder. Dat levert hem een opgetrokken wenkbrauw van de rechter op: 'Heeft u iets tegen kale mannen', vraagt de kale rechter grijnzend, 'want dan moet ik mij terugtrekken'.

De moeder van Ronnie benadrukt nog maar eens dat haar zoon haar echt niet geslagen heeft. 'Ik wilde dit helemaal niet', doelend op de rechtszaak. De officier van justitie vindt de klap ook niet bewezen. Maar ze vindt het wel aannemelijk dat Ronnie zijn moeder hardhandig bij het gezicht heeft gepakt. 'En dat is mishandeling', zegt de officier.



Taakstraf of vrijspraak?

De officier van justitie wil dat Ronnie veertig uur taakstraf krijgt, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook vindt ze dat hij zich moet laten behandelen. Het verhaal van Ronnies advocaat is simpel. Zij wil vrijspraak. Want eigenlijk heeft niemand echt gezien wat er gebeurd is, zegt ze.

'Dat er iets is gebeurd is duidelijk', begint de rechter zijn uitspraak. 'Maar dat er is geslagen is niet duidelijk geworden'. Het vastpakken vindt de rechter wel bewezen, en dat is mishandeling. Daarvoor krijgt Ronnie een boete van 500 euro, waarvan 250 euro voorwaardelijk. Verder vindt hij een behandeling niet nodig. Hij vindt dat het gezin er zelf uit moet komen: 'U mag ruzie maken, maar niet slaan'.

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.

Dit is een artikel in de reeks 'Bij de politierechter'. Meer verhalen lezen?