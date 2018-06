Deel dit artikel:











Vrachtauto rijdt tegen huis in Delft, gevel ontzet De brandweer werd opgeroepen. (Foto: District8)

DELFT - Een vrachtwagen is vrijdagochtend tegen de gevel van een huis aan Singelstraat in Delft gereden. De schade aan het huis is aanzienlijk. De gevel is ontzet.

Het ongeluk gebeurde rond 10.30 uur, tijdens het achteruitrijden van de truck in de hoek met de Sint Olofsstraat. Volgens ooggetuigen was de bewoonster thuis toen het ongeluk gebeurde, maar kon zij ongedeerd het huis verlaten.