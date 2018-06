Geen bussen in de regio: weer staking streekvervoer

REGIO - De streekbussen van Connexxion rijden dinsdag niet. Er vertrekken geen bussen vanaf de vestigingen in Den Haag, Zoetermeer, Delft en Maasdijk. De lijn Leiden-Den Haag wordt gezamenlijk gereden met Arriva. De ritten van Arriva rijden wel volgens dienstregeling.

De buschauffeurs staken om hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten. Zij voeren al weken estafettestakingen, steeds in een andere provincie. 'Deze stakingen gaan pas voorbij als de chauffeurs serieus genomen worden', laat Paula Verhoef, bestuurder van FNV Streekvervoer, weten.

Hoewel de werkgevers in het openbaar vervoer (VWOV) hebben aangekondigd de roosters voor hun personeel zo aan te passen dat buschauffeurs elke 2,5 uur de gelegenheid krijgen voor een plaspauze, gaan de stakingen dinsdag gewoon door.



Onderhandelingen voor nieuwe cao

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de 12.000 werknemers in het openbaar vervoer zitten al een tijdlang in een impasse. Na landelijke stakingen op 4 januari, 30 april en 1 mei zijn de acties in estafettevorm doorgezet.

Vorige week was er ook al een staking van de streekbussen. Toen legden de chauffeurs van Arriva het werk neer in Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda, Lisse en Schoonhoven.

LEES OOK: Geen bussen, dan maar op zoek naar een taxi of een lift