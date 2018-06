Wethouder De Mos voelt druk op zijn schouders: ‘Besturen is een grote verantwoordelijkheid'

DEN HAAG - Richard de Mos staat te popelen om aan de slag te gaan als Groep de Mos-wethouder voor Den Haag. Maar hij voelt tegelijkertijd de druk op zijn schouders om zijn beloften waar te maken. 'Ik wil het graag goed doen en ik heb met mijzelf afgesproken dat ik mijn achterban nu niet en nooit niet zal teleurstellen.'

Donderdagavond zijn de acht nieuwe wethouders van Den Haag officieel geïnstalleerd tijdens een bijzondere raadsvergadering. Bij de vergadering waren veel familie en vrienden aanwezig.

Ook de tante van Richard de Mos. Zij herinnert zich dat hij als klein jongetje al politieke ambities had. 'Toen Richard een jaar of zes was, las ik hem een keer voor uit een boek over de vaderlandse geschiedenis', vertelt ze. 'Toen zei hij tegen mij: tante, als ik later groot ben, wil ik politiek leider worden. Dat is hem gelukt. Ik ben heel trots op hem.'



Politieke interesse

De Mos beaamt dat hij al van kinds af aan politieke interesse had. 'Ik vond politiek altijd al interessant, maar dat het zover zou komen, had ik toen niet gedacht.' De Mos heeft zin om voor de stad' aan het werk te gaan, maar hij voelt de druk wel.

'Van kritisch raadslid van een oppositiepartij, ben je ineens wethouder en eerste locoburgemeester van een hele grote stad', zegt hij. 'Deze druk voel je want je wilt het graag goed doen. Je wilt laten zien dat je het kan, voor de stad, voor de criticasters in de stad en uiteraard voor mijn achterban. Deze druk ligt op mijn schouders. Maar het is een goede druk die mij alleen maar scherp maakt.'



Knokken voor Den Haag

Wethouder De Mos heeft afspraken met zichzelf gemaakt. 'Ik heb met mijzelf afgesproken dat ik hard ga werken en dat ik mijn achterban vandaag niet, morgen niet en nooit niet teleur zal stellen. Ook ga ik knokken voor deze mooie stad zodat Den Haag nog mooier wordt.'

Dit zijn de acht wethouders voor de komende vier jaar: