Groep de Mos wil werknemers en ambtenaren met veel meer werkplezier

Iedereen in Den Haag moet een werkplek krijgen waar hij of zij zich gelukkig voelt, vindt Groep de Mos. | Foto: ANP

DEN HAAG - Haagse bedrijven én de gemeente moeten er meer aan gaan doen om ervoor te zorgen dat het werkplezier van de werknemers toeneemt. Daarom moet dat werkplezier, 'Bruto Haags Geluk', onderdeel worden hun organisatie.

Daarvoor pleit de grootste partij in Den Haag, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, op de Dag van het Werkplezier. 'Plezier op de werkvloer verhoogt het gevoel van geluk en is daarmee de beste katalysator van de economie', aldus raadslid Ralf Sluijs.

Sluijs zegt iedereen een werkplek te gunnen waar hij of zij zich gelukkig voelt. 'Ik heb zelf op een dag de keuze gemaakt om te stoppen met mijn onderneming. Het maakte me niet meer gelukkig en ik wilde niks liever dan de politiek in. De deur van mijn onderneming dichtdoen was moeilijk. De deur die openging richting de politiek was echter de ultieme bevestiging van het feit dat ik de juiste keuze gemaakt had. De tussenstappen heb ik blijkbaar nodig gehad om dit doel te bereiken,' stelt het raadslid.



Werken uit plichtsbesef

Volgens hem kennen veel mensen het idee dat ze werken uit plichtsbesef en maakt op zondag zich bij veel mensen 'het baal-gevoel' meester. 'Sommigen voelen zich onderdeel van een organisatie waar steeds minder werknemers zoet te houden zijn met een fatsoenlijk salaris of waar zelfs een dikke bolide niet meer leidt tot een bevredigend of voldaan gevoel.'

Sterker, stelt het raadslid: 'De huidige systemen stimuleren negatief competitief gedrag, angstculturen, wantrouwen en individualisme.' Met als gevolg dat op dit moment één op de zeven werkende Nederlanders het risico loopt om in een burn-out terecht te komen.



Werken om te leven

Sluijs: 'Leven om te werken en werken om te leven worden nog te vaak verward met elkaar. Ik wil daarom een oproep doen om meer te kijken naar het werkplezier wat werknemers ervaren en noem dat ‘Bruto Haags Geluk’. Richt je minder op de cijfermatige prestaties van werknemers en meer op het gevoel van werkplezier wat zij ervaren. Plezier op de werkvloer verhoogt het gevoel van geluk en is daarmee de beste katalysator van de economie.'

Vandaar dat hij het college van burgemeester en wethouders vraagt om bedrijven aan te sporen om 'Bruto Haags Geluk' onderdeel te laten uitmaken van hun organisatie. Ook binnen de gemeente zelf moet dit worden geïntroduceerd. 'Een blije en werkende stad vormt het gezonde kloppende hart van ons Den Haag.'