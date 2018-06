Jihadronselaar Azzedine C. op vrije voeten

Azzedine C. tijdens de demonstratie op de Hoefkade in de Schilderswijk - 24 juli 2014

DEN HAAG - De veroordeelde jihadronselaar Azzedine C. (35) is vrijdag onder voorwaarden vrijgekomen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van mediapartner WOS. C. werd op 25 mei in hoger beroep nog veroordeeld tot 5,5 jaar cel. Hij is tegen die beslissing in beroep gegaan bij de Hoge Raad.

Het Ressortspakket van het Openbaar Ministerie heeft zich niet verzet tegen een verzoek van C. om hem na tweederde van zijn straf vrij te laten. Aan zijn vrijlating zijn wel voorwaarden verbonden.

Zo heeft C. een gebiedsverbod, mag hij niet demonstreren en heeft hij een socialmediaverbod. Voor welke plekken het gebiedsverbod geldt wil een woordvoerder van het Openbaar Ministerie vrijdag niet zeggen: 'Wij houden het bij algemene bewoordingen'.



Verzoek om vrijlating

C. had eigenlijk nog twintig maanden cel voor de boeg, maar deed een verzoek om vrij te komen. Wat in de afweging van het OM heeft meegespeeld is dat een vervroegde vrijlating 'het risico op recidive verlaagt', volgens de woordvoerder.

C. zat zijn straf uit op de terreurafdeling van de extra beveiligde inrichting in Vught. De 35-jarige Azzedine C. werd gezien als een van de kopstukken van een organisatie die vanaf de nazomer van 2012 en de zomer van 2014 jongeren probeerden te winnen voor de jihad in Syrië en Irak. De groep was vooral actief in de Haagse Schilderswijk.



Hoger Beroep

Azzedine C. - bijnaam Abou Moussa - werd op 10 december 2015 veroordeeld tot zes jaar cel, voor zijn aandeel in de 'Haagse ronselorganisatie'. De rechtbank noemde hem de 'drijvende kracht' achter de groep.

De advocaat van C., Andre Seebregts, wilde vrijdag nog niks kwijt over de zaak. 'Ik kan het niet bevestigen of ontkennen.'