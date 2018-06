Krikke teleurgesteld na besluit vuurwerkverbod

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Pauline Krikke vindt het 'teleurstellend' dat het kabinet geen landelijk verbod op knalvuurwerk en siervuurpijlen gaat instellen. 'Het maakt het werk er voor gemeente, politie en hulpdiensten niet makkelijker op', aldus de burgemeester.

Zij reageert daarmee op het besluit van het kabinet om geen compleet verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen in te stellen. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) noemen een verbod te vergaand, mede omdat grote delen van de bevolking met de jaarwisseling dit vuurwerk wil blijven afsteken.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) adviseerde eind vorig jaar om vuurpijlen en knalvuurwerk voor consumenten te verbieden 'om letsel te voorkomen, omdat het grote overlast veroorzaakt en uitnodigt tot roekeloos gedrag'. Ook Krikke pleitte eerder samen met haar collega's van de grote steden voor een dergelijk verbod.



Gevaarlijkste moment van het jaar

De jaarwisseling geldt als het gevaarlijkste moment van het jaar: honderden mensen moeten met verwondingen naar de spoedeisende hulp, onder meer met beschadigde ogen. Elk jaar valt er gemiddeld één dode en er worden zo’n 11.000 incidenten geregistreerd, waaronder ongeveer zeventig tegen agenten en andere hulpverleners. Daarbovenop is er ieder jaar ook nog voor miljoenen euro's aan schade.

De Haagse burgemeester noemt het 'goed' dat het kabinet met maatregelen komt tegen vuurwerkoverlast. Maar die gaan wat haar betreft niet ver genoeg. 'Het zijn maar kleine stapjes, maar alle kleine beetjes helpen. Zo is de extra aandacht voor het hinderen van hulpverleners een goede zaak. Hulpverleners dragen juist bij aan een veilig verloop van oud en nieuw. Die mensen laat je dus gewoon hun belangrijke werk doen.'



'Landelijk vuurwerkverbod nodig'

Toch zijn volgens de Haagse burgemeester deze kleine stapjes niet genoeg om het aantal vuurwerkslachtoffers en de overlast van vuurwerk echt terug te dringen. 'Dan is de grote stap van een landelijk vuurwerkverbod op knalvuurwerk en siervuurpijlen nodig,' aldus de burgemeester in een verklaring.

'Veel mensen uit de dagelijkse praktijk – van politie tot burgemeesters tot de medische wereld tot de Onderzoeksraad Voor Veiligheid – vragen al langer om stevigere maatregelen. Dat een dergelijk landelijk verbod nu uitblijft, is teleurstellend. Het maakt het werk er voor gemeente, politie en hulpdiensten niet makkelijker op.'



Drastische maatregelen

Krikke: 'Voor mij geldt: de jaarwisseling moet een vooral een feest zijn. Geen avond waarop kinderen en volwassenen op de Eerste Hulp van het ziekenhuis belanden. In Den Haag hadden we dit jaar gelukkig minder letsel door vuurwerk, maar iedere inwoner die gewond raakt is er één teveel. Alleen drastische maatregelen kunnen dit naar mijn overtuiging echt terugdringen.'

De burgemeester stelt ook dat in Den Haag al veel maatregelen zijn genomen om overlast terug te dringen, zoals een sterke inzet op opsporing van illegaal vuurwerk, het organiseren centrale vuurwerkshows en het faciliteren van bewonersinitiatieven, zoals buurtsurveillances. 'Daar gaan we zeker mee door.'



Vrijwillige vuurwerkvrije zones

Nu het kabinet geen landelijk vuurwerkverbod invoert, zet Den Haag bij de komende jaarwisseling in op meer vrijwillige vuurwerkvrije zones, waarbij bewoners zelf een oogje in het zeil houden. De proef die de gemeente Den Haag afgelopen Oud en Nieuw heeft gedaan met achttien initiatieven door de hele stad is grotendeels succesvol verlopen, constateerde de gemeente al eerder.

'Deze bewonersinitiatieven passen ook in ons doel de jaarwisseling steeds meer terug te geven aan de stad. Maar ik zeg er wel bij dat dit alleen werkt op hele kleine schaal, in een straat, rond een pleintje of park', aldus de burgemeester.