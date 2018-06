Deel dit artikel:











MH17-protest: 298 lege stoelen bij Russische ambassade Er staan 298 lege stoelen vlakbij de Russische ambassade | Foto: Regio15

DEN HAAG - Een aantal nabestaanden van slachtoffers van de MH17-ramp protesteert vrijdagmiddag bij de Russische ambassade. Voor het stille protest worden 298 lege stoelen neergezet in het parkje tegenover de ambassade in Den Haag. De stoelen staan symbool voor de 298 mensen die in 2014 omkwamen bij de ramp.

De organisatie heeft expres gekozen voor deze dag. Rusland organiseert dit weekend festiviteiten rondom de Rusland-dag op 12 juni. De Russen vieren de Russische onafhankelijkheid, een dag van trots. Met deze actie willen nabestaanden een oproep doen aan de Russen om hun nationale trots te rechtvaardigen. Onlangs maakt het onderzoeksteam bekend dat de raket die de MH17 neerhaalde van het Russische leger kwam. Rusland blijft de betrokkenheid bij de ramp ontkennen. Voor de slachtoffers is de Rusland-dag geen feestdag, schrijft de organisatie. '298 mensen, 80 van hen voor altijd kinderen, hebben vandaag niets te vieren. Hun stoelen blijven leeg. Zij die hun lot bezegelden zwijgen en kijken weg.'

Rusland moet verantwoordelijkheid nemen De nabestaanden vinden dat Rusland zijn verantwoordelijkheid moet nemen. 'Er is geen plaats voor trots en feestelijkheden, indien een natie geen openheid en verantwoordelijkheid betoont. Met de dag groeit de schaamte die Rusland zal moeten dragen met betrekking tot MH17', schrijft de organisatie Werkgroep Waarheidsvinding MH17.

