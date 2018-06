Deel dit artikel:











Herstel aangereden huis al begonnen: 'Moet ik dan gaan zitten janken hier?' De herstelwerkzaamheden zijn meteen begonnen | Foto: Omroep West

DELFT - De eigenaren van het huis aan de Singelstraat in Delft, waar vrijdagmorgen een vrachtwagen tegenaan botste, zijn meteen begonnen met het herstel van de gevel. 'Ik werd gebeld of we even hierheen wilden komen, want er was een vrachtwagen tegenaan gereden. Dus ja, dan moeten we hier maar even naar toe', zegt eigenaar Charlie van Leeuwen terwijl hij houten balken tegen de gevel schroeft.

'We moeten even serieus stutten en dan kunnen we een deel weghakken', zegt Ben van den Berg, de andere eigenaar van het pand, dat door de mannen wordt verhuurd. 'Uiteindelijk moet wel de hele gevel eruit, ja.' Vlak daarna laten de mannen een stuk van de gevel naar beneden vallen. 'We hebben twee jaar lang onze ziel en zaligheid in het huis gestoken', zegt Charlie van Leeuwen lachend. 'Moet ik dan gaan zitten janken hier? Daar hebben we ook niks aan!'

'Schrok me te barsten' Een vrouw die het ongeluk zag gebeuren, is zich 'te barsten geschrokken.' Ze wilde net de vuilnisbak wegzetten, toen ze zag dat er iets mis ging met de vrachtauto. 'Ik zie ze wegrijden en ik denk: die heeft het moeilijk. Ik hoorde een klap en vloog er achteraan. Toen zag ik dat ze de muur meetrokken. Ik heb stop, stop, stop geroepen.' De bewoonster van het huis was niet thuis toen het ongeluk gebeurde, ze is gewaarschuwd door haar buren en snel naar huis gekomen.