Opnieuw aanhoudingen voor schietpartij en ontvoering Franklinstraat

DEN HAAG - Er zijn opnieuw twee verdachten aangehouden voor een ontvoering waarbij begin mei werd geschoten op de Franklinstraat in Den Haag. Dat maakte de politie vrijdag bekend.

Het gaat om twee mannen. Maandag is een 32-jarige Hagenaar opgepakt, een dag later werd een man van 24 uit Den Haag aangehouden in de gevangenis in Alphen aan den Rijn.

De mannen zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot dat ze vast blijven zitten.



Schietpartij was ontvoering

Bij de schietpartij op de hoek van de Franklinstraat en de Newtonstraat, tussen het centrum en Schilderswijk, werd een man van 22 beschoten, in een auto geduwd en meegenomen.

Dezelfde avond is het slachtoffer weer gevonden in Wassenaar en werden twee mannen aangehouden. Een van hen is inmiddels weer vrij. Een 27-jarige Hagenaar zit nog vast.





