Rijnlandroute krijgt nu echt vorm: boren tunnel begint over jaar

VOORSCHOTEN - Het is een enorm bouwproject voor de provincie Zuid-Holland: de aanleg van de Rijnlandroute. De weg moet de A4 en de A44 met elkaar gaan verbinden en daarbij wordt een tunnel geboord onder Voorschoten door. Omdat de werkzaamheden moeilijk te zien zijn, laten de provincie en de bouwer de pers vandaag zien hoe het project er nu voor staat.

De technische mensen van bouwer Comol 5 leggen de pers ter hoogte van de Leidse Stevenshof uit wat er allemaal gebeurt. Daar is al te zien hoe de nieuwe op- en afritten van de A44 ongeveer gaan lopen. Aan de hand van het zand en het vele bouwmaterieel is ook te zien hoe de weg zelf zal gaan lopen.

‘Dit is een mooi moment om mensen te laten zien hoe ver het project is’, zegt Helmut Berkhout van provincie Zuid-Holland. ‘Want we hebben lang gewerkt aan de voorbereiding, maar nu zijn we alle belangrijke plekken met de uitvoering begonnen.’



Verbreding A4

Zo wordt er nu bijvoorbeeld hard gewerkt aan de verbreding van de A4. Die zal volgens de provincie in september klaar zijn. Het daadwerkelijk boren van de tunnel zal in juni volgend jaar gaan beginnen.

De Rijnlandroute moet er uiteindelijk voor gaan zorgen dat het verkeer rond Leiden beter door kan rijden. Niet alleen zal de Churchilllaan in Leiden worden ontlast, maar ook zal de toegang tot Leiden bij de Lammenschansbrug verbeteren. Daarnaast moet de Rijnlandroute gaan zorgen voor een goede ontsluiting van de nog te bouwen woonwijk op voormalig vliegkamp Valkenburg.

