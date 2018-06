ADO-aanvoerder Aaron Meijers tekent tot 2022 bij

DEN HAAG - ADO Den Haag kan ook de komende vier jaar beschikken over Aaron Meijers. De aanvoerder heeft zijn aflopende contract verlengd tot de zomer van 2022.

Meijers werd in de zomer van 2012 aangetrokken en speelde tot dusver 190 competitiewedstrijden voor ADO. Daarin scoorde hij drie doelpunten. 'Ik ben er heel erg blij mee dat ik tot 2022 kan tekenen bij deze mooie club. Ik speel hier al zes jaar met veel plezier en ben er trots op dat ik daar een periode van tien jaar van kan maken. Ik heb al veel mooie momenten meegemaakt bij ADO Den Haag en hoop dat er nog veel zullen volgen', laat Meijers weten.

Ook technisch directeur Jeffrey van As is tevreden: 'Het heeft even geduurd - vanaf de winterstop waren we al met elkaar in gesprek - maar we zijn hier heel blij mee. Aaron is weliswaar geen geboren Hagenees, maar inmiddels wel echt een man van de club. Als technische leiding houden wij ervan om herkenbare gezichten als Aaron binnen de club te hebben. Hij is niet alleen binnen het veld, maar ook buiten het veld een goede captain. Dat is belangrijk voor deze groep. Je moet jongens in de kleedkamer hebben die weten hoe het eraan toegaat. Ervaring is belangrijk.'



Ook keeper blijft

Eerder maakte de Haagse club bekend dat doelman Indy Groothuizen zijn aflopende contract ook heeft verlengd. Hij blijft tot 2021.