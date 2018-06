Deel dit artikel:











Omroep West blikt vooruit op finish Volvo Ocean Race Team AkzoNobel is onderweg naar Cardiff | Foto: Konrad Frost/Volvo Ocean Race

DEN HAAG - Na 45.000 zeemijlen finisht de Volvo Ocean Race, de langste en zwaarste zeilrace ter wereld, eind juni op Scheveningen. Omroep West blikt de komende weken vooruit op de finish en komt alvast in de zeilstemming in het programma 'Volvo Ocean Race, op weg naar de finish in Scheveningen’. Vrijdag is de eerste uitzending te zien op TV West.

Presentator Pim Markering verdiept zich in de zeilsport en kijkt wat er allemaal komt kijken bij de organisatie van zo’n mega-evenement. In de eerste aflevering krijgt Pim zeilles bij Zeezeilschool Scheveningen en traint hij mee met het team van Erik van Vuuren. Dit Scheveningse team doet mee aan het WK Zeezeilen, dat van 12 tot 20 juli plaatsvindt op Scheveningen. Verder gaan we plastic vissen in de Haagse grachten met groep 8 van basisschool De Springbok: een gezamenlijk project vanuit Volvo Ocean Race Den Haag, Feest aan Zee en Plastic Whale. En Gerd Jan Poortman, oud-Volvo Ocean Racezeiler en ambassadeur van de finish in Scheveningen, vertelt over zijn passie voor de Volvo Ocean Race.

Elk heel uur op TV West De uitzending is vrijdagavond elk heel uur te zien op TV West, maar natuurlijk ook online: hier!