Ganzen rond luchthavens mogen toch worden vergast

DEN HAAG - Duizenden ganzen rondom Schiphol en Rotterdam The Hague Airport mogen worden vergast. Op die manier wil de provincie Zuid-Holland het risico op botsingen met dalende en stijgende vliegtuigen rond de luchthavens terugdringen. Dat heeft de Raad van State vrijdag in een spoeduitspraak bepaald. Daarmee is de eerdere uitspraak van de Haagse rechter deels opgeheven.

De provincie mag de Zuid-Hollandse Faunabeheereenheid nu opdracht geven om in een straal van 20 kilometer rond Schiphol en 10 kilometer rond Rotterdam The Hague Airport nog enkele honderden tot duizenden ganzen bijeen te drijven en in containers met CO2 te doden. Dit zal gebeuren bij de Geerplas in Nieuwkoop en ten noorden van Rotterdam.

Voor- en tegenstanders van het doden van ganzen stonden donderdag lijnrecht tegenover elkaar bij de Raad van State. Volgens tegenstanders, natuurorganisaties Faunabescherming en Dierenradar, heeft het opdrijven van honderden ganzen en het vergassen in containers geen enkel effect op het aantal botsingen tussen vogels en dalende of stijgende vliegtuigen.



Risico voor vliegtuigen

De Raad van State is het eens met de provincie Zuid-Holland en de luchthavens dat het grote aantal ganzen in de buurt van de vliegvelden een niet verwaarloosbaar risico voor de luchtvaartveiligheid betekent. De Raad vindt dat de tegenstanders niet hebben aangetoond dat deze bestrijdingswijze geen enkel effect op het aantal ganzen heeft.

Met deze uitspraak wijkt de Raad af van een eerdere uitspraak over het doden van ganzen met CO2 in de provincie Utrecht. Daar liet de Raad eind mei het verbod in stand. Het verschil met Utrecht is dat de ganzendoodmethode daar alleen gebruikt werd om landbouwschade tegen te gaan. In Zuid-Holland vindt de Raad de belangen van een veilige luchtvaart zwaarder wegen dan het belang van de vogelbescherming.