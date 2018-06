Deel dit artikel:











Cel geëist voor vullen van brandblussers met heroïne De heroïne werd in een brandblusser gevonden | Foto: OM Den Haag

DEN HAAG - Een 40-jarige Hagenaar moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt 20 maanden de cel in, omdat hij heroïne in brandblussers zou hebben gestopt. Die werden vervolgens naar Duitsland gesmokkeld. De man werd in december samen met twee andere Hagenaars aangehouden.

De politie kwam de drie op het spoor tijdens een onderzoek waarin hulp werd gevraagd van de politie in Duitsland. Daar waren meerdere drugstransporten uit Nederland onderschept. De heroïne was elke keer verstopt in brandblussers. Het spoor leidde naar twee verdachten uit Den Haag. Tijdens een observatie zag de politie dat de twee de woning van de 40-jarige man binnen gingen met pakketjes en een brandblusser. Nadat de mannen waren aangehouden, werden hun woningen doorzocht. Daarbij werden drugs en contant geld gevonden. Het OM vermoedt dat de drugs vanuit Turkije via Nederland naar Duitsland werd doorgevoerd.

Uitgeleverd aan Duitsland De 40-jarige Hagenaar zou de brandblussers hebben gevuld met heroïne. De twee andere verdachten zijn uitgeleverd aan Duitsland en worden daar berecht. LEES OOK: Brandblussers vol heroïne: drie Hagenaars aangehouden voor internationale handel