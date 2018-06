Deel dit artikel:











Veel politie standby in Den Haag, maar geen Pegida-demonstratie De politie staat standby in de buurt van de as-Soennah moskee | Foto: Regio15

DEN HAAG - Er is vrijdagavond veel politie aanwezig in Den Haag in verband met een mogelijke demonstratie van anti-islambeweging Pegida. Vooralsnog lijkt het er op dat hun geplande barbecue vanavond niet plaasvindt. Op de Koekamp, de plaats waar Pegida van burgemeester Krikke mocht demonstreren, is het rustig. Ook elders in de stad zijn geen demonstranten te bekennen.

Volgens een fotograaf van nieuwssite Regio15 staan de politie en de Mobiele Eenheid standby, met name in de buurt van de Schilderswijk: 'Ze rijden rond, maar niets wijst er op dat er iets aan de hand is of dat er wordt gedemonstreerd.' Pegida wilde vrijdag een barbecue houden bij de as-Soennah moskee aan de Fruitweg. Burgemeester Pauline Krikke verbood dat uit angst voor verstoringen van de openbare orde. Tussen 20.30 en 22.00 uur is Pegida welkom op de Koekamp, tegenover het centraal station. Maar daar is het vrijdagavond rustig.