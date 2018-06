Deel dit artikel:











Agenten vinden oorlogspamfletten in kelder politiebureau De oorlogspamfletten lagen in de kelder van het politiebureau | Foto: Politie Delft De oorlogspamfletten lagen in de kelder van het politiebureau | Foto: Politie Delft

DELFT - Een bijzondere vondst in de kelder van het politiebureau in Delft. Agenten die de kelder opruimden, vonden onder in een doos twee pamfletten uit de Tweede Wereldoorlog. Op één van die pamfletten wordt het neerschieten van twaalf, in de ogen van de Duitsers, 'terroristen' bekendgemaakt.

In de 'Bekanntmachung' melden de SS- en de politiebaas dat de spoorbaan tussen Rijswijk en Delft op 7 oktober 1944 door terroristen is vernield. 'Als eerste tegenmaatregel zijn twaalf Nederlanders op de plaats van de misdaad doodgeschoten', meldt het pamflet, dat zowel in het Nederlands als het Duits is opgesteld. De slachtoffers waren volgens de Duitsers diezelfde dag ter dood veroordeeld omdat ze stakend spoorwegpersoneel ondersteunden. Volgens de website tracesofwar.nl gaat het om tien slachtoffers die werden gedood als vergeldingsactie. De tien Haagse verzetsmensen waren een week eerder al gearresteerd en hadden niets te maken met de sabotage van de spoorlijn. Voor hen staat een monument bij de spoorwegovergang aan het Haantje in Rijswijk.

Ongeregeldheden In het andere pamflet maakt burgemeester G. van Baren van Delft op 20 juni 1940 bekend dat 'de burgerij' die avond niet naar buiten mag, omdat er een avond eerder ongeregeldheden waren.