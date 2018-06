Deel dit artikel:











Volvo Ocean Race: Brunel derde in havenrace Cardiff; AkzoNobel vierde Team Brunel, Dongfeng en AkzoNobel tijdens de havenrace (foto: Jesus Renedo/Volvo Ocean Race)

DEN HAAG - De Nederlandse boot Brunel is vrijdag in de Volvo Ocean Race als derde geëindigd in de havenrace in Cardiff. Het team van schipper Bouwe Bekking kende een lastige start maar wist zich in het verloop van de race goed te herstellen. AkzoNobel kwam als vierde over de finish.

De zege ging naar het Dongfeng Race Team, Mapfre finishte als tweede. In het klassement heeft Mapfre met 56 punten de leiding, gevolgd door het Dongfeng Race Team met 49 punten. Team Brunel verstevigde de derde plaats en heeft nu 41 punten. De havenraces die voorafgaand aan iedere etappe worden gevaren, tellen niet mee voor de stand in de zeilrace om de wereld. Alleen bij een gelijke eindstand na de laatste etappe is de klassering in het klassement van de zogeheten inportraces van belang.

Finish op Scheveningen 'Je weet dat als je geen goede start hebt het moeilijk wordt. Op een gegeven moment lagen wij voor Mapfre, dat konden we helaas net niet vasthouden. Tegelijkertijd halen wij Akzo nog in, dus voor nu moeten we tevreden zijn met dit resultaat. Al met al is een derde plaats oké', aldus Bekking. De komende weken zijn er nog twee inportraces, op 17 juni in Göthenburg en op 30 juni in Den Haag, waar de zeilrace om de wereld eindigt. LEES OOK: Omroep West blikt vooruit op finish Volvo Ocean Race