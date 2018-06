Deel dit artikel:











28-jarige Hagenaar mishandeld na woordenwisseling Het slachtoffer werd bloedend aangetroffen op de Noordpolderstraat (foto: Regio15)

DEN HAAG - Op de Stuwstraat in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 28-jarige man mishandeld. Het slachtoffer werd even na middernacht met verwondingen aan het hoofd aangetroffen op de Noordpolderstraat. De politie heeft nog niemand aan kunnen houden.

Het slachtoffer kreeg naar eigen zeggen een woordenwisseling met drie mannen, mogelijk van Antilliaanse afkomst. De woordwisseling mondde uit in een vechtpartij waarbij de man vermoedelijk werd geslagen met een voorwerp en gewond raakte aan zijn hoofd. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie roept getuigen op zich te melden.