Drie mannen aangehouden na overtreden noodverordening Noordwijk

NOORDWIJK - De politie heeft vrijdagavond drie jonge mannen aangehouden in de Noordwijkse wijk Boerenburg, waar sinds donderdag een noodverordering geldt na een reeks branden. Het gaat om een 18-jarige Leidenaar en twee mannen uit Noordwijk van 17 en 18 jaar.

De drie mannen werden aangehouden omdat zij rond bleven hangen in de wijk. Eerder op de avond waren ze door de politie al gewaarschuwd. Toen ze vlak voor middernacht tijdens een surveillance opnieuw werden gespot, besloot de politie het drietal aan te houden. Tijdens de nacht is het rustig gebleven. De 18-jarige Leidenaar was eerder op de avond al aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol.

In Boerenburg is sinds donderdag een noodverordening van kracht om de openbare orde te herstellen. De verordening is afgekondigd door burgemeester Jan Rijpstra om de onrust op en rondom het Rederijkersplein tegen te gaan.

LEES OOK: Een noodverordening in Noordwijk: wanneer gebruik je het?