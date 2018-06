Deel dit artikel:











Pizzabezorger trapt niet in vals bankbiljet en wordt beroofd Pizza | Foto: ANP

DEN HAAG - Een 16-jarige pizzabezorger is vrijdagavond overvallen door vier personen in donkere kleding. Dat gebeurde in Den Haag, op de kruising van de Soestdijksekade met de Veenendaalkade.

De jongen wilde een bestelling afleveren, maar kreeg als betaling een vals bankbiljet aangereikt. Toen hij dit niet accepteerde, werd hij onderuit geschopt en beroofd van zijn geld. Een zoekactie naar de daders heeft niets opgeleverd. De politie verzoekt getuigen zich te melden. LEES OOK: 28-jarige Hagenaar mishandeld na woordenwisseling