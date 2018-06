Deel dit artikel:











Scheveningen promoveert in dying seconds naar de tweede divisie Grote vreugde na de promotie van Scheveningen (foto: Orange Pictures) Scheveningen promoveert naar de tweede divisie (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Scheveningen is gepromoveerd naar de tweede divisie. De ploeg van trainer John Blok verloor zaterdag met 2-1 op bezoek bij TEC, maar na de 2-0 overwinning van afgelopen woensdag was dat voldoende om promotie af te dwingen. In de blessuretijd schoot Leroy Resodihardjo de beslissende goal binnen.

Scheveningen begon goed aan de wedstrijd. De mannen van Blok hadden het onder controle en gaven in het eerste kwartier weinig weg. Scheveningen hield dat alleen niet vol en stukje bij beetje kwam TEC beter in het spel. De 1-0 van Vinnie Vermeer was het logische gevolg. Vlak voor rust schoot Sherwin Grot de tweede Tielse treffer binnen. TEC kreeg ook in de tweede helft grote kansen, terwijl Scheveningen er maar weinig tegenover kon stellen. De thuisploeg had het meeste recht op een treffer, maar de ploeg verzuimde zichzelf te belonen. Verlenging leek noodzakelijk om een winnaar te krijgen, maar in de blessuretijd kroonde Resodihardjo zich tot matchwinner door de beslissende 2-1 te maken.

Samenvatting In TV West Sport is zondag een uitgebreide samenvatting te zien met onder meer beelden van de huldiging. Scoreverloop TEC - Scheveningen 2-1 (2-0): 1-0 Vermeer, 2-0 Grot, 2-1 Resodihardjo